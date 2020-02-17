В России многодетный отец убил жену на глазах ребенка и покончил с собой

Мужчина застрелил жену из обреза охотничьего ружья, после чего совершил самоубийство.

В поселке Селятино Московской области отец пяти детей застрелил жену, когда в доме находился его сын 2009 года рождения.

По данным телеграм-канала Mash, мужчина убил бывшую супругу. Это произошло в общежитии, где они продолжали жить после развода. Он застрелил ее из обреза охотничьего ружья, после чего покончил с собой. Дома находился один из пяти детей, он убежал к соседям и не пострадал.

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"У пары было пятеро детей, четверо были в отъезде - а пятый, мальчик восьми лет, стал свидетелем бойни. В шоковом состоянии он добежал до соседей, которые спрятали его", - сказано в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел из-за плохого материального положения.

По версии Следственного комитета РФ, конфликт между супругами, предположительно, произошел на "почве бракоразводного процесса", пишет ТАСС. В СК также подтвердили, что семья была многодетной, а остальные дети во время убийства находились у родственников.

Напомним, ранее в России житель города Черкесска во время охоты случайно застрелил собственного сына.