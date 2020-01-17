Россиянин во время охоты на волка застрелил собственного сына

Подозреваемый выстрелил в камыши, где находился его сын.

В России житель города Черкесска во время охоты случайно застрелил собственного сына.

Об этом сообщается на сайте регионального подразделения Следственного комитета РФ.

Отмечается, что 59-летний мужчина подозревается в причинении смерти по неосторожности

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"По данным следствия, вечером 11 января текущего года на окраине п. Солнечный Прикубанского района местные жители участвовали в проведении облавной охоты на волка. В процессе охоты подозреваемый, не убедившись в полной безопасности своих действий, произвел из принадлежащего ему нарезного охотничьего карабина, один выстрел на шорох в зарослях камыша. Однако в указанном месте на расстоянии 20 метров от стрелявшего находился его сын. От полученного ранения грудной клетки 39-летний охотник скончался на месте", - говорится в сообщении.

С места преступления следователи изъяли четыре нарезных огнестрельных карабина. Подозреваемый и свидетели допрошены, назначено семь экспертиз. Расследование продолжается.