"В постели кричать будешь": в Питере учителя уволили за стих Есенина

Учительница сообщила, что в какой-то момент дети перестали ходить на его уроки, сам же педагог стремился к общению.

В Санкт-Петербурге учителя одной из школ уволили за прочтение стихотворения Сергея Есенина.

Об этом сообщает MK.RU, ссылаясь на ряд местных СМИ.

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Педагога вынудили написать заявление после того, как в интернет попала видеозапись с урока, на котором он читал школьникам "Исповедь хулигана" Сергея Есенина.

При этом городской портал "MR-7" сообщает, что к преподавателю претензии были и раньше.

Одна из его коллег заявила журналистам, что после черепно-мозговой травмы он числился инвалидом.

Учительница сообщила, что в какой-то момент дети перестали ходить на его уроки, сам же педагог стремился к общению.

"Звал детей в поход в марте, рассказывал, что он военный, много врал", - заявила преподаватель.

Она также сообщила, что однажды мужчина резко ответил школьнице. Девочка что-то крикнула сверстнику, учитель, как утверждается, ее осадил такими словами: "В постели кричать будешь".

По имеющимся данным, директор школы после скандала с Есениным обзвонила все предыдущие места работы учителя и выяснилось, что он сменил 15 школ и нигде не задерживался дольше, чем на полгода.

Как сообщал УНИАН, в российском Уссурийске обсуждают видео, снятое на уроке в одной из школ, на котором учительница рассказывает детям, как правильно писать нецензурные слова.