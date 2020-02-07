В России учительница рассказала школьникам, как правильно писать нецензурные слова (видео)

На инцидент отреагировали родители, после чего подключилась прокуратура.

В российском Уссурийске обсуждают видео, снятое на уроке в одной из школ, на котором учительница рассказывает детям, как правильно писать нецензурные слова.

Об этом сообщают российские СМИ.

В частности, женщина написала на доске предложение "Пошел на***й" и объяснила, как проверить парную согласную "б" в конце слова "д*****б". Все это происходит на уроке русского языка. Видео снял один из учеников.

В пресс-службе администрации Уссурийского городского округа VL.ru сообщили, что личность учителя русского языка установлена, проводится проверка, по ее результатам будут приняты меры.

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"Педагогу грозит профилактическая беседа, дисциплинарное взыскание или увольнение", - сообщили в мэрии.

Позже стало известно, что видео было снято около 1,5 года назад. Ученики пожаловались родителям. Те обратились к директору школы с просьбой отстранить учителя от уроков. Директор отказал, мотивируя это нехваткой педагогов. Родители не оставляли попыток уволить учительницу, обращались в гороно. Когда поняли, что это ни к чему не приводит, выложили видео в соцсети.

Прокуратура Приморского края уже начала проверку соблюдения законодательства об образовании и об основных гарантиях прав детей.

"Кроме этого, будет дана оценка организации профилактической работы в учреждении, а также деятельности органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. На контроль взят ход и результаты проведения служебной проверки, проводимой управлением образования администрации Уссурийского городского округа. По итогам надзорных мероприятий, при наличии оснований, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сообщила пресс-служба ведомства 7 февраля.