В России учителей переселили в туалеты (видео)
16:04, 01 февраля 2020Русский міръ
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Туалеты переоборудовали в учительскую из-за аварийного состояния части школы и нехватки места.
В одной из школ Красноярского края (Россия) учительскую перенесли в помещение туалета.
Об этом в Twitter написал пользователь Vitalon.
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По его словам, туалеты переоборудовали в учительскую из-за аварийного состояния части школы и нехватки места.
В комментарии СМИ губернатор края Александр Усс заявил, что знает о проблеме и уже поручил разработать проектно-сметную документацию, в которой обозначат весь необходимый объем работ.
Как сообщал УНИАН, свердловский депутат Людмила Боронина, представляющая в местной думе фракцию «Единая Россия», посоветовала родителям, которые живут в населенных пунктах, где нет школ, отправлять своих детей в интернат.
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