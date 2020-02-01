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В России учителей переселили в туалеты (видео)

16:04, 01 февраля 2020
Русский міръ
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Об этом в Twitter написал пользователь Vitalon.

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По его словам, туалеты переоборудовали в учительскую из-за аварийного состояния части школы и нехватки места.

В комментарии СМИ губернатор края Александр Усс заявил, что знает о проблеме и уже поручил разработать проектно-сметную документацию, в которой обозначат весь необходимый объем работ.

Как сообщал УНИАН, свердловский депутат Людмила Боронина, представляющая в местной думе фракцию «Единая Россия», посоветовала родителям, которые живут в населенных пунктах, где нет школ, отправлять своих детей в интернат.

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