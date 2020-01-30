В России зарезали звезду "Ералаша" (фото)

20 летнего подозреваемого задержали.

В Дзержинском районе Волгограда Российской Федерации от ножевого ранения умер 16-летний парень Иван, который снимался в развлекательной телепередаче "Ералаш".

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Об этом сообщает телеканал РЕН-ТВ.

Инцидент произошел в среду, 29 января. 20-летний парень в ходе драки нанес актеру удар в горло. Пострадавшего вскоре доставили в больницу, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

Причины конфликта на данный момент неизвестны.

Отмечается, что мать мальчика умерла много лет назад, а отец находится далеко на заработках. Его воспитанием занимались бабушка и тетя.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве и выдвинул обвинение 20-летнему жителю Волгограда.

Как сообщал УНИАН, клиент одного из кафе, расположенного в Кировском районе Ленинградской области РФ, в ночь на 13 октября зарезал диджея.