В России диджея зарезали из-за музыки

Клиенту не понравилась музыка в заведении, в связи с чем он с использованием ненормативной лексики потребовал от диджея сменить репертуар.

Клиент одного из кафе, расположенного в Кировском районе Ленинградской области, в ночь на 13 октября зарезал диджея.

Об этом сообщает издание 47news.

По имеющейся информации, клиенту не понравилась музыка в заведении, в связи с чем он с использованием ненормативной лексики потребовал от диджея сменить репертуар. Однако тот отказал посетителю заведения.

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Как стало известно, после этого недовольный мужчина ударил ножом диджея в сердце.

После случившегося пострадавшего госпитализировали. Уже в больнице раненый скончался.

В данный момент следствие занимается поиском нападавшего.

Сообщается, что подозреваемый в убийстве мужчина уже объявлен в розыск.