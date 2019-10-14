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В России диджея зарезали из-за музыки

06:10, 14 октября 2019
Русский міръ
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Недовольный мужчина ударил ножом диджея в сердце / Фото: скриншот видео

Об этом сообщает издание 47news.

По имеющейся информации, клиенту не понравилась музыка в заведении, в связи с чем он с использованием ненормативной лексики потребовал от диджея сменить репертуар. Однако тот отказал посетителю заведения.

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Как стало известно, после этого недовольный мужчина ударил ножом диджея в сердце.

После случившегося пострадавшего госпитализировали. Уже в больнице раненый скончался.

В данный момент следствие занимается поиском нападавшего.

Сообщается, что подозреваемый в убийстве мужчина уже объявлен в розыск.

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Теги: #Россия