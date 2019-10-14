В России диджея зарезали из-за музыки
06:10, 14 октября 2019Русский міръ
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Клиенту не понравилась музыка в заведении, в связи с чем он с использованием ненормативной лексики потребовал от диджея сменить репертуар.
Недовольный мужчина ударил ножом диджея в сердце / Фото: скриншот видео
Клиент одного из кафе, расположенного в Кировском районе Ленинградской области, в ночь на 13 октября зарезал диджея.
Об этом сообщает издание 47news.
По имеющейся информации, клиенту не понравилась музыка в заведении, в связи с чем он с использованием ненормативной лексики потребовал от диджея сменить репертуар. Однако тот отказал посетителю заведения.
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Как стало известно, после этого недовольный мужчина ударил ножом диджея в сердце.
После случившегося пострадавшего госпитализировали. Уже в больнице раненый скончался.
В данный момент следствие занимается поиском нападавшего.
Сообщается, что подозреваемый в убийстве мужчина уже объявлен в розыск.
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