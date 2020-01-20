Россиянка приютила бездомных котят и лишилась дома
14:37, 20 января 2020Русский міръ
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Женщину удалось спасти, она временно поживет у соседей.
Котята не пострадали / фото УНИАН
Бездомные котята случайно сожгли дом 71-летней пенсионерки из Дагестана Нелли Иванченко, приютившей у себя животных.
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Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Женщина принесла с улицы бездомных котят и поселила их у себя в бараке.
Когда пенсионерка зажгла печь и ненадолго вышла из комнаты, котята прыгнули на форточку и столкнули на печь фанеру, которая загорелась. В результате начался пожар, и дом сгорел.
Женщину удалось спасти, она временно поживет у соседей. Сообщается, что котята не пострадали.
Ранее россиянка затеяла стирку, отошла ненадолго и сожгла две квартиры.
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