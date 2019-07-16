Россиянка затеяла стирку, отошла ненадолго и сожгла две квартиры (фото)

В результате пожара уничтожены две квартиры — на первом и втором этажах дома.

В российском городе Козьмодемьянск из-за включенной стиральной машины начался пожар и уничтожил две квартиры.

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Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС. Инцидент произошел в двухэтажном деревянном жилом доме барачного типа. Одна из жительниц дома поставила стираться белье и вышла в огород. Вернувшись домой, она увидела, что квартира наполнена густым дымом. Зайти внутрь было уже нельзя.

К моменту прибытия бригады пожарных пламя распространилось на жилплощадь соседей, в результате пожара уничтожены две квартиры — на первом и втором этажах дома. Пострадавших нет.

Обстоятельства происшедшего выясняются, основной версией пожара в региональном МЧС называют "электрические причины".

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