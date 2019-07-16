цей матеріал доступний українською

Россиянка затеяла стирку, отошла ненадолго и сожгла две квартиры (фото)

08:18, 16 июля 2019
Русский міръ
1060 0
В результате пожара сгорели две квартиры / 12.mchs.gov.ru

Читайте такжеУничтожение квартиры в Екатеринбурге объяснили взрывом самогонного аппарата (видео)

Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС. Инцидент произошел в двухэтажном деревянном жилом доме барачного типа. Одна из жительниц дома поставила стираться белье и вышла в огород. Вернувшись домой, она увидела, что квартира наполнена густым дымом. Зайти внутрь было уже нельзя.

К моменту прибытия бригады пожарных пламя распространилось на жилплощадь соседей, в результате пожара уничтожены две квартиры — на первом и втором этажах дома. Пострадавших нет.

Обстоятельства происшедшего выясняются, основной версией пожара в региональном МЧС называют "электрические причины".

Ранее в одном из микрорайонов Нижнего Новгорода Российской Федерации произошло возгорание в квартире - владелец жилья обвинил в случившемся кота.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #пожар#Россия