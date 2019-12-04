В России из-за сугробов гроб довезли до кладбища на санях вместо катафалка
10:36, 04 декабря 2019Русский міръ
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Катафалк забуксовал на входе к кладбищу.
Прийти из-за сугробов смогли не все близкие покойного \ flashnord.com
В российском городе Коми из-за сугробов жителям пришлось везти гроб с телом покойного к могиле на санях.
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Инцидент произошел на кладбище в поселке Белый-Ю под Печорой, передает FlashNord. До кладбища катафалк смог доехать, однако на въезде начал буксовать. Родственники вышли из автобуса и увидели сугробы снега. Несмотря на то, что они заплатили за уборку заранее, тракторист почистил только два сектора и поехал домой.
Родственники поняли, что нести гроб нужно будет самостоятельно. Рядом с входом они заметили сани. Именно на них они и доставили гроб до могилы. Прийти из-за сугробов смогли не все близкие покойного.
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