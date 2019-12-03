На российской таможне горит склад с химикатами (видео)

Для контроля воздуха на месте пожара работают передвижная химико-радиометрическая лаборатория, дежурные службы комитета по природопользованию и Роспотребнадзор.

В Санкт-Петербурге (Россия) произошел масштабный пожар на складах комплекса «Логистик-терминал», где хранятся химические удобрения и строительные материалы.

Пожар тушат более 200 спасателей, говорится в сюжете ТСН.

Официальное питерское отделение МЧС России заявило о 6 тысячах охваченной огнем площади.

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Спасатели отмечают, что горят фанера и каучук; один из ангаров упал. Российские СМИ пишут, что на 12 тысячах квадратов терминала хранятся химические удобрения, в частности – на основе углерода и кальций-нитрата.

«Для контроля воздуха на месте пожара работают передвижная химико-радиометрическая лаборатория, дежурные службы комитета по природопользованию и Роспотребнадзор», – заявили в МЧС РФ. По словам спасателей, огонь не угрожает соседним зданиям – сейчас его удалось локализовать. На это потребовалось 2,5 часа.

О пострадавших ничего не известно.

Как сообщал УНИАН, в Новой Москве (Россия) на 44-м километре кольцевой дороги (МКАД) 21 ноября вспыхнул масштабный пожар в деревянном доме, которого долго не могли ликвидировать.