В России два человека сварились заживо в провалившемся в яму с кипятком автомобиле (видео)
12:28, 19 ноября 2019Русский міръ
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Мужчины не смогли выбраться из пропасти и умерли от тяжелых ожогов.
Машину достали из ямы с помощью крана / скриншот
В российском городе Пенза двое людей заживо сварились в автомобиле, который провалился в яму с кипятком.
Об этом сообщает European Solidarity.
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Отмечается, что автомобиль провалился в огромную дыру в асфальте, образовавшуюся прямо под ним.
Яма моментально заполнилась горячей водой. Мужчины не смогли выбраться наружу и умерли от тяжелых ожогов.
Из ямы машину доставали с помощью крана.
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