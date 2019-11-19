В России два человека сварились заживо в провалившемся в яму с кипятком автомобиле (видео)

Мужчины не смогли выбраться из пропасти и умерли от тяжелых ожогов.

В российском городе Пенза двое людей заживо сварились в автомобиле, который провалился в яму с кипятком.

Об этом сообщает European Solidarity.

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Отмечается, что автомобиль провалился в огромную дыру в асфальте, образовавшуюся прямо под ним.

Яма моментально заполнилась горячей водой. Мужчины не смогли выбраться наружу и умерли от тяжелых ожогов.

Из ямы машину доставали с помощью крана.

Как сообщал УНИАН, в России сотрудники компании, обслуживающей многоквартирный дом №9 на улице Победы в городе Сухой Лог Свердловской области, укрепили потрескавшиеся стены здания скотчем и подпорками.