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В России два человека сварились заживо в провалившемся в яму с кипятком автомобиле (видео)

12:28, 19 ноября 2019
Русский міръ
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Машину достали из ямы с помощью крана / скриншот

Об этом сообщает European Solidarity.

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Отмечается, что автомобиль провалился в огромную дыру в асфальте, образовавшуюся прямо под ним.

Яма моментально заполнилась горячей водой. Мужчины не смогли выбраться наружу и умерли от тяжелых ожогов.

Из ямы машину доставали с помощью крана.

Как сообщал УНИАН, в России сотрудники компании, обслуживающей многоквартирный дом №9 на улице Победы в городе Сухой Лог Свердловской области, укрепили потрескавшиеся стены здания скотчем и подпорками.

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Теги: #Россия#автомобиль