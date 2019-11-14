В российском городе разваливающийся дом заклеили скотчем

Капитальный ремонт дома запланирован на 2044 год.

В России сотрудники компании, обслуживающей многоквартирный дом №9 на улице Победы в городе Сухой Лог Свердловской области, укрепили потрескавшиеся стены здания скотчем и подпорками.

Об этом пишет Lenta.ru.

Читайте такжеВ темноте по шпалам: в РФ у поезда отцепились восемь вагонов, пассажиры шли пешком (видео)Отмечается, что двухэтажный дом был построен в 1950-м, но его капитальный ремонт запланирован на 2044 год. Необычный способ спасения здания от разрушения запечатлели на видео. Как рассказала журналистам одна из жительниц дома, стены потрескались в 2015-м, в настоящее время ширина трещин достигает 2-3 сантиметров.

«В том углу, где самые большие трещины, уже выпадал кусок стены, дыру сразу заложили кирпичами. Дом аварийным не признают, подпорки поставили», – посетовала женщина.

Мэр города заявил, что было проведено обследование здания, его укрепят с помощью подпорок, а весной 2020-го усилят фундамент. Если и после этого дом продолжит разваливаться, его признают аварийным, людей расселят. Не исключено также, что постройку досрочно капитально отремонтируют.

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