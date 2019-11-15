В России медсестра заразила ВИЧ троих детей и двух взрослых

В результате ВИЧ получили трое детей 2016 и 2017 годов рождения, а также мужчина и женщина.

В больнице Буденновска Ставропольского края Российской Федерации старшая медсестра не проследила за подготовкой катетеров, один из которых использовался пациентом с ВИЧ, и заразила троих детей и двух взрослых.

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Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.

Установлено, что в 2018 году медсестра «не обеспечила безопасное для здоровья пациентов проведение лечебных мероприятий» и «не проконтролировала выполнение средним медицинским персоналом ухода за периферическими венозными катетерами».

В результате ВИЧ получили трое детей 2016 и 2017 годов рождения, а также мужчина и женщина.

В отношении медсестры возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»).

Как сообщал УНИАН, в России топ-менеджер банка и предприниматель изнасиловали школьника и заразили его ВИЧ.