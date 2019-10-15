Россиянин убил мать и расчленил - голову положил в холодильник (фото)
12:08, 15 октября 2019Русский міръ
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Голову погибшей нашли в холодильнике подозреваемого.
В Орске задержан предполагаемый расчленитель женщины / Orsk.ru
Предполагаемого убийцу женщины в российском Орске, которую нашли расчлененной в мусорном баке, задержали.
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Предполагаемый убийца - сын женщины. Голову нашли в холодильнике задержанного, передает Orsk.ru.
Так, в мусорном контейнере во дворе дома №8 по улице Машиностроителей в городе был найден расчлененный труп женщины. Сумку с частями тела обнаружили местные жители. На месте работали спецслужбы, днем специалисты смогли найти руки и ноги погибшей.
Ранее жителя Московской области заподозрили в убийстве жены, которая родила мертвую дочь.
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