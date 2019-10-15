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Россиянин убил мать и расчленил - голову положил в холодильник (фото)

12:08, 15 октября 2019
Русский міръ
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В Орске задержан предполагаемый расчленитель женщины / Orsk.ru

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Предполагаемый убийца - сын женщины. Голову нашли в холодильнике задержанного, передает Orsk.ru.

Так, в мусорном контейнере во дворе дома №8 по улице Машиностроителей в городе был найден расчлененный труп женщины. Сумку с частями тела обнаружили местные жители. На месте работали спецслужбы, днем специалисты смогли найти руки и ноги погибшей. 

Ранее жителя Московской области заподозрили в убийстве жены, которая родила мертвую дочь.

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Теги: #Россия#убийство