Россиянин убил мать и расчленил - голову положил в холодильник (фото)

Голову погибшей нашли в холодильнике подозреваемого.

Предполагаемого убийцу женщины в российском Орске, которую нашли расчлененной в мусорном баке, задержали.

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Предполагаемый убийца - сын женщины. Голову нашли в холодильнике задержанного, передает Orsk.ru.

Так, в мусорном контейнере во дворе дома №8 по улице Машиностроителей в городе был найден расчлененный труп женщины. Сумку с частями тела обнаружили местные жители. На месте работали спецслужбы, днем специалисты смогли найти руки и ноги погибшей.

Ранее жителя Московской области заподозрили в убийстве жены, которая родила мертвую дочь.