В России муж до смерти забил жену после рождения мертвой дочки

Накануне тело младенца они вместе закопали на кладбище в коробке из-под обуви

Жителя Московской области заподозрили в убийстве жены, которая родила мертвую дочь.

Об этом пишет Lenta.ru.

Читайте такжеВ России убийца расчленил тело жертвы и выбросил из окна – голову убитой нашли детиОтмечается, что роды женщины проходили в квартире. Схватки у нее начались ночью, но пара не стала вызывать «скорую помощь». Ребенок родился мертвым, причина его смерти не уточняется.

Супруги похоронили ребенка в коробке из-под обуви на кладбище в могиле родственников. А спустя несколько дней муж избил жену, от полученных травм она скончалась. Тело женщины нашли 8 октября, оно два дня пролежало в квартире. Тело мертвого ребенка нашли позднее на Машкинском кладбище.

Как ранее сообщал УНИАН, в России женщина кремировала тело сына, но он оказался жив.