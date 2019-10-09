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В России муж до смерти забил жену после рождения мертвой дочки

11:23, 09 октября 2019
Русский міръ
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Тело женщины два дня пролежало в квартире / censor.net.ua

Об этом пишет Lenta.ru.

Читайте такжеВ России убийца расчленил тело жертвы и выбросил из окна – голову убитой нашли детиОтмечается, что роды женщины проходили в квартире. Схватки у нее начались ночью, но пара не стала вызывать «скорую помощь». Ребенок родился мертвым, причина его смерти не уточняется.

Супруги похоронили ребенка в коробке из-под обуви на кладбище в могиле родственников. А спустя несколько дней муж избил жену, от полученных травм она скончалась. Тело женщины нашли 8 октября, оно два дня пролежало в квартире. Тело мертвого ребенка нашли позднее на Машкинском кладбище.

Как ранее сообщал УНИАН, в России женщина кремировала тело сына, но он оказался жив.

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Теги: #Россия#убийство