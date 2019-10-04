"Подарок" на День учителя: в РФ школьники сделали учительницу героиней порно

Учительница проработала в школе более 40 лет.

В российском Красноярске школьники стали массово распространять в сети порноролик якобы с участием их учительницы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

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В ведомстве проводят проверку по факту распространения порочащих сведений в социальных сетях.

«Они (школьники – УНИАН) выложили в сеть фотографию педагога и видео 18+. В ролике женщина с похожей на учительскую прической - это единственное сходство с реальным человеком. Пишущие сообщают, что старшеклассники надругались над учителем. Вот, мол, фотка "героини" и видео действа. Учителю 64 года…» - рассказала об инциденте официальный представитель управления образования города Евгения Тимашева на своей странице в Facebook.

Сама учительница в комментарии газете «Комсомольская правда» рассказала, что проработала в школе более 40 лет, и не понимает, почему дети решили опорочить ее в сети.

«Это, видимо, мне подарок ко Дню учителя. Я даже не знаю, кто распространил эту грязь. То, что это не я, - видно же сразу», - заявила она.

По заверениям женщины, мстить ей не за что, конфликтов со школьниками у нее нет.

Как сообщал УНИАН, в Набережных Челнах (Татарстан, РФ) женщина вместе со своим 39-летним знакомым насиловала незнакомцев в сауне, а затем шантажировала и заставляла их платить.