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В России педофил четыре дня держал школьницу взаперти и насиловал

13:23, 16 сентября 2019
Русский міръ
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В результате действий злоумышленника пострадал ребенок / фото pixabay.com

32-летний мужчина запер незнакомую девочку в квартире, передает РЕН ТВ.

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Когда девочка попросила ее отпустить, злоумышленник накинулся на нее с кулаками, а затем несколько раз изнасиловал. Домой школьница вернулась только через четыре дня. 

Подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый за разбой уроженец Магнитогорска.

Ранее в России избежавший смертной казни убийца изнасиловал ребенка.

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Теги: #Россия#изнасилование