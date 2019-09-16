В России педофил четыре дня держал школьницу взаперти и насиловал

Правоохранители задержали подозреваемого.

13-летнюю москвичку четыре дня удерживали в квартире на востоке Москвы.

32-летний мужчина запер незнакомую девочку в квартире, передает РЕН ТВ.

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Когда девочка попросила ее отпустить, злоумышленник накинулся на нее с кулаками, а затем несколько раз изнасиловал. Домой школьница вернулась только через четыре дня.

Подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый за разбой уроженец Магнитогорска.

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