В России избежавший смертной казни убийца изнасиловал ребенка (фото)

Насильника вычислили по записям с камер видеонаблюдения.

В России убийца избежал смертной казни и досрочно вышел из колонии, но снова взялся за свое - он изнасиловал 7-летнюю девочку.

Это произошло в Глазове (Удмуртская Республика), сообщается на сайте управления Следственного комитета по Удмуртии.

По данным следствия, 4 августа текущего года обвиняемый увидел на одной из детских площадок в г. Глазове 7-летнюю потерпевшую и предложил ей купить сладости и покататься на аттракционах. После того, как девочка согласилась, злоумышленник повел ее через двор, где совершил насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся.

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Потерпевшая обратилась к женщине — продавцу расположенного неподалеку магазина, рассказав о случившемся. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, которая изъяла записи видеокамеры наружного наблюдения, установленной на магазине.

Насильника вычислили по записям с камер видеонаблюдения. Им оказался 56-летний мужчина, имеющий несколько судимостей, в том числе за убийство.

"Мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе приговорен к смертной казни, в 1998 году он был помилован и три года назад условно-досрочно освободился из мест лишения свободы. С указанного времени обвиняемый нигде не работал, проживал один", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали и заключили под стражу, следователи проверяют его на причастность к другим преступлениям.

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