Пробили дно: в России маршрутка с дырой в полу вышла в рейс (видео)

Автор ролика уточняет, что это общественный транспорт.

В Челябинске местные жители сняли на видео поездку в автобусе ПАЗ с дырой в полу.

Ролик опубликован в городском сообществе в Instagram.

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На кадрах видно, как маршрутка с дырой в полу, через которую видна карданная передача, едет по дороге. Автор ролика уточняет, что это общественный транспорт.

«Мягко выражаясь, это транспортное средство не подходит для безопасной перевозки людей. Как, собственно, и сам пазик не может быть основным видом общественного транспорта в миллионном городе», — говорится в подписи к видео.

В прошлом году прокуратура Челябинска выявила 16-миллионный долг по зарплатам водителям и кондукторам городского транспорта. Согласно результатам проверки директор компании-перевозчика и депутат Гордумы Дмитрий Холод оставил без денег 492 работника.