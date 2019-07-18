Пробили дно: в России маршрутка с дырой в полу вышла в рейс (видео)
В Челябинске местные жители сняли на видео поездку в автобусе ПАЗ с дырой в полу.
Ролик опубликован в городском сообществе в Instagram.
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На кадрах видно, как маршрутка с дырой в полу, через которую видна карданная передача, едет по дороге. Автор ролика уточняет, что это общественный транспорт.
«Мягко выражаясь, это транспортное средство не подходит для безопасной перевозки людей. Как, собственно, и сам пазик не может быть основным видом общественного транспорта в миллионном городе», — говорится в подписи к видео.
Эй, чиновники, у вас пробито дно! ⠀ Сегодня подписчик скинул дикое видео. Он ехал в пазике, в котором появился ещё один выход — через днище. В дыре адски громко крутится карданный вал, летит пыль и выхлопные газы. ⠀ Мягко выражаясь, это транспортное средство не подходит для безопасной перевозки людей. Как, собственно, и сам пазик не может быть основным видом общественного транспорта в миллионном городе. ⠀ Грубо выражаясь, вы таки дождётесь социального взрыва, положив болт на безопасность горожан. Позавчера перевернулась маршрутка, завтра на этот коленвал намотает любопытного ребёнка. ⠀ Ответственный за транспорт вице-мэр Алейников всё ещё не уволен. Он работает в должности с 1988 года, транспорт уничтожен, а он продолжает за него отвечать. Прямых выборов мэра нет, городских депутатов не выбирают, выборы губернатора безальтернативные. Дно, дно, дно! ⠀ А самое страшное — люди продолжают молчать. Сегодня «Знак» опубликовал результаты опроса челябинцев — 54% горожан не в курсе, что скоро будут выборы районных депутатов. А ведь это единственные выборы в городскую власть. ⠀ Аполитичность челябинцев — наша общая вина. ⠀ #маршрутки #безопасность #чиновники
В прошлом году прокуратура Челябинска выявила 16-миллионный долг по зарплатам водителям и кондукторам городского транспорта. Согласно результатам проверки директор компании-перевозчика и депутат Гордумы Дмитрий Холод оставил без денег 492 работника.