В России две девочки зверски убили "заносчивую" подругу

На допросах задержанные подробно рассказали, как совершали преступление. Суд заключил их под стражу.

В Архангельске по подозрению в убийстве 17-летней знакомой задержаны две 16-летние девушки. Они заключены под стражу.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

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Инцидент произошел 29 июня у железнодорожных путей по улице Партизанская. Одна из подозреваемых нанесла потерпевшей не менее двух ударов стеклянной бутылкой по голове и осколками стекла по лицу, после чего душила пострадавшую. Вторая подозреваемая участвовала в совершении преступления, удерживая жертву и передавая подруге предметы для нанесения ударов и причинения смерти.

"В ходе допросов несовершеннолетние подозреваемые подробно рассказали об обстоятельствах причинения телесных повреждений, объяснив свои действия неприязнью к потерпевшей, которая, по их мнению, вела себя заносчиво", — рассказали правоохранители.

По месту жительства подозреваемых проведены обыски, назначены необходимые экспертизы.

Ранее сообщалось, что 80-летняя россиянка оказалась серийным убийцей. Она убила украинца, 8-летнюю девочку и свою подругу.