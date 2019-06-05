В российском Воронеже "похоронили" Путина: на надгробии написали "Сказочный вор и лжец" (фото)
18:11, 05 июня 2019Русский міръ
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В Воронеже установили надгробие главе РФ.
Памятник Путину появился и в Воронеже / фото twitter.com/agit_ru
В российском Воронеже установили очередное "надгробие" Владимиру Путину, в надписи на котором его называют "сказочным вором и лжецом" и "политическим трупом".
Соответствующее фото опубликовано в Twitter "Агит Россия". В эпитафии написано: "Путин В.В. сказочный вор и лжец, политический труп. 1952-2019".
фото twitter.com/agit_ru
Ранее в Санкт-Петербурге у Исаакиевского собора неизвестные установили "надгробие" президенту России Владимиру Путину.
Также "надгробие" Путину было замечено и в Екатеринбурге. Устанавливавших его активистов штрафовали.
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