В российском Воронеже "похоронили" Путина: на надгробии написали "Сказочный вор и лжец" (фото)

В Воронеже установили надгробие главе РФ.

В российском Воронеже установили очередное "надгробие" Владимиру Путину, в надписи на котором его называют "сказочным вором и лжецом" и "политическим трупом".

Соответствующее фото опубликовано в Twitter "Агит Россия". В эпитафии написано: "Путин В.В. сказочный вор и лжец, политический труп. 1952-2019".

Ранее в Санкт-Петербурге у Исаакиевского собора неизвестные установили "надгробие" президенту России Владимиру Путину.

Также "надгробие" Путину было замечено и в Екатеринбурге. Устанавливавших его активистов штрафовали.