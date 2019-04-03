В России "похоронили" Путина (фото)

Под фото Путина на "надгробии" есть "годы жизни" - 1952-2019.

В Санкт-Петербурге у Исаакиевского собора неизвестные установили "надгробие" президенту России Владимиру Путину.

Фото обнародовал на своей странице в Twitter фотограф Давид Френкель. "Табличка с Путиным, фото которой удалили в ВК, появилась и в Петербурге... Я понятия не имею, кто ее установил", - подписал он.

Под фото Путина на "надгробии" есть "годы жизни" - 1952-2019, а также надпись "Предал народ России".

Табличка с Путиным, фото которой удаляли в вк, появилась и в Петербурге pic.twitter.com/8QaEdR5hIY — Dave Frenkel (@merr1k) April 3, 2019

Ранее в РФ торжественно открыли памятник «Служение Отечеству». Предполагалось, что в центре монумента будет 3,5-метровая фигура президента России Владимира Путина.

Однако за несколько дней до открытия монумента фигуру Путина убрали из-за жалобы администрации президента РФ.