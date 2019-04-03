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В России "похоронили" Путина (фото)

12:35, 03 апреля 2019
Русский міръ
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Путина "похоронили" и в Петербурге / фото twitter.com/merr1k

Фото обнародовал на своей странице в Twitter фотограф Давид Френкель. "Табличка с Путиным, фото которой удалили в ВК, появилась и в Петербурге... Я понятия не имею, кто ее установил", - подписал он.

Под фото Путина на "надгробии" есть "годы жизни" - 1952-2019, а также надпись "Предал народ России".

Ранее в РФ торжественно открыли памятник «Служение Отечеству». Предполагалось, что в центре монумента будет 3,5-метровая фигура президента России Владимира Путина.

Однако за несколько дней до открытия монумента фигуру Путина убрали из-за жалобы администрации президента РФ.

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Теги: #Россия#Путин