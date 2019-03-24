В России ребенок растапливал печь бензином и сжег дом с людьми
00:29, 24 марта 2019Русский міръ
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В экстренных службах сообщили, что семья считалась неблагополучной.
Четыре человека погибли в огне / Фото из открытых источников
Под Красноярском (Россия) произошел пожар в жилом доме, в результате которого погибли двое взрослых и двое детей.
Об этом сообщает РИА «Новости». В Следственном комитете РФ заявили, что еще один ребенок выжил.
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"В доме, где проживала семья с тремя детьми, десятилетний ребенок растапливал печь при помощи бензина, в результате чего возник пожар. Родители в это время спали, с ними находилось двое детей в возрасте года и девяти лет, все четверо погибли в огне", - говорится в сообщении.
В экстренных службах сообщили, что семья считалась неблагополучной.
Как сообщал УНИАН, ранее россиянин вместе с мусором случайно сжег 13 домов.
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