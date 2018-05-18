Россиянин вместе с мусором случайно сжег 13 домов

Огонь успел уничтожить три жилых и 10 заброшенных домов.

В поселке Черный Яр Новолялинского района на Урале в результате пожара сгорели три жилых и 10 заброшенных домов. Огонь охватил поселок из-за мужчины, который сжигал мусор: пламя перекинулось на сухую траву, а дальше ветер понес его на соседние участки.

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Как сообщает JustMedia, в поселке расположены жилые и дачные дома. Всего со стихией боролись 40 человек и 7 единиц техники. На место ЧП был вызван пожарный вертолет Ми-8, однако до его прибытия удалось локализовать огонь.

Потушив поселок, пожарники и добровольцы отправились тушить пожар в лесу, куда огонь перекинулся по сухой траве. Его площадь составила 10 га.

Как сообщал УНИАН, ранее в России чиновники устроили праздничный банкет в день траура по погибшим в Кемерово.