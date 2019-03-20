Шнуров с матами объявил о прощальном туре группы "Ленинград"
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров заявил, что предстоящий гастрольный тур группы станет последним.
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"Этот тур будет прощальным, вот и сказочке конец", — написал музыкант в стихах в своем Instagram.
Текст стихотворения публикуем без купюр:
Двадцать лет одно и то же.
Сочиняю я хуйню.
Вы подумали, быть может,
Что кого-то я виню?
Нет. Сам выбрал этот стиль
Баснословного угара.
Жёг, как мог шнура фитиль,
И в эпоху «Ягуара»,
И во времена пост-спайса.
Странно, но всё жив нахал.
Дорн вопил, мол не стесняйся,
Не стесняясь я бухал.
Всё «иметь» в предельном смысле,
Заебался я уже,
И пришёл к нехитрой мысли,-
Раж уходит в тираже.
Быть в витрине зоопарка,
Это та ещё запарка;
Ряженым орангутангом,
Танцевать потешно танго,
Под свои стишки и песни,
А про выходной забудь.
Хочешь лопни, хочешь тресни,
Выдай людям что-нибудь.
Может к черту эту тему?
Ты, как думаешь, скажи.
Встроиться пора в систему,
И наладить свою жизнь?
Задал сам себе вопрос.
Может я уже подрос?
Почесал свои седины.
Смерил жизнь самою ею.
Прожил я до середины,
Делал то, что я умею.
Середина - это тоже,
Лишь условность, мир иллюзий.
Всех могила растаможит.
Силы будут - буду в блюзе,
Рейве, роке, польке, джазе,
Самый старый из задир.
Предводитель Безобразий
И почётный Командир!
Прыгать и скакать приматом,
Доложу, нелёгкий крест.
Я за всех ругался матом.
Бог не сдаст, свинья не съест.
Между сложными вещами,
Я скажу, как не юнец, -
Этот тур будет прощальным,
Вот и сказочке конец.
Может быть, когда-нибудь,
Но нескоро. На миру,
Если в край не «заебуть»,
Ленинград я соберу.
А пока, ну всё, пока.
Мавр сделал своё дело,-
Знаю я наверняка.
Отметим, что летом у "Ленинграда" запланирован тур по городам России.
Ранее лидер российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, приуроченное ко Всемирному женскому дню 8 марта.