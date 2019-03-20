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Шнуров с матами объявил о прощальном туре группы "Ленинград"

12:44, 20 марта 2019
Русский міръ
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&quot;Ленинград&quot; отправится в прощальный тур / фото instagram.com/shnurovs

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"Этот тур будет прощальным, вот и сказочке конец", — написал музыкант в стихах в своем Instagram.

Текст стихотворения публикуем без купюр:

Двадцать лет одно и то же. 

Сочиняю я хуйню. 

Вы подумали, быть может, 

Что кого-то я виню? 

Нет. Сам выбрал этот стиль 

Баснословного угара. 

Жёг, как мог шнура фитиль, 

И в эпоху «Ягуара»,

И во времена пост-спайса. 

Странно, но всё жив нахал. 

Дорн вопил, мол не стесняйся, 

Не стесняясь я бухал. 

Всё «иметь» в предельном смысле, 

Заебался я уже, 

И пришёл к нехитрой мысли,-

Раж уходит в тираже. 

Быть в витрине зоопарка, 

Это та ещё запарка;

Ряженым орангутангом, 

Танцевать потешно танго, 

Под свои стишки и песни, 

А про выходной забудь. 

Хочешь лопни, хочешь тресни, 

Выдай людям что-нибудь. 

Может к черту эту тему? 

Ты, как думаешь, скажи. 

Встроиться пора в систему, 

И наладить свою жизнь? 

Задал сам себе вопрос. 

Может я уже подрос? 

Почесал свои седины. 

Смерил жизнь самою ею. 

Прожил я до середины, 

Делал то, что я умею. 

Середина - это тоже, 

Лишь условность, мир иллюзий. 

Всех могила растаможит. 

Силы будут - буду в блюзе, 

Рейве, роке, польке, джазе, 

Самый старый из задир. 

Предводитель Безобразий 

И почётный Командир! 

Прыгать и скакать приматом, 

Доложу, нелёгкий крест. 

Я за всех ругался матом. 

Бог не сдаст, свинья не съест. 

Между сложными вещами, 

Я скажу, как не юнец, - 

Этот тур будет прощальным, 

Вот и сказочке конец. 

Может быть, когда-нибудь, 

Но нескоро. На миру, 

Если в край не «заебуть»,

Ленинград я соберу. 

А пока, ну всё, пока. 

Мавр сделал своё дело,-

Знаю я наверняка.

Отметим, что летом у "Ленинграда" запланирован тур по городам России. 

Ранее лидер российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров  написал стихотворение, приуроченное ко Всемирному женскому дню 8 марта.

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Теги: #Ленинград#Шнуров