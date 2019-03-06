Шнуров поздравил женщин с 8 марта матерным стихом

Сергей Шнуров написал новое стихотворение, приуроченное ко Всемирному женскому дню 8 марта.

Лидер российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал новое стихотворение, приуроченное ко Всемирному женскому дню 8 марта.

Свое произведение музыкант опубликовал в Instagram.

Куда уходят бабки?

Никто не знает ведь.

Мелькают как их лапки,

Хотел бы посмотреть?

Вчера их было много,

В карманах, на счётах.

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Манила их дорога,

Как перелётных птах.

И вот, покинув гнезда,

С насиженных уж мест,

Несутся они к п*здам,

Бл*дей, подруг, невест.

Мигрируют мгновенно,

Глядь, и их нет совсем.

Карман обыкновенно

Пустел, но вместе с тем,

Достал последний чирик,

Отдал его не глядя.

Услышал панегирик, -

Иди работай, дядя!

Как рыцарь будь в доспехах,

Карманов нет у лат!

Ну всё прощай, успехов,

До следующих зарплат.

Ах, да! Восьмое Марта!

Подарок не забудь,

Перевести на карту.

Целую, милый, будь.

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