Шнуров поздравил женщин с 8 марта матерным стихом
Лидер российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал новое стихотворение, приуроченное ко Всемирному женскому дню 8 марта.
Свое произведение музыкант опубликовал в Instagram.
Куда уходят бабки?
Никто не знает ведь.
Мелькают как их лапки,
Хотел бы посмотреть?
Вчера их было много,
В карманах, на счётах.
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Манила их дорога,
Как перелётных птах.
И вот, покинув гнезда,
С насиженных уж мест,
Несутся они к п*здам,
Бл*дей, подруг, невест.
Мигрируют мгновенно,
Глядь, и их нет совсем.
Карман обыкновенно
Пустел, но вместе с тем,
Достал последний чирик,
Отдал его не глядя.
Услышал панегирик, -
Иди работай, дядя!
Как рыцарь будь в доспехах,
Карманов нет у лат!
Ну всё прощай, успехов,
До следующих зарплат.
Ах, да! Восьмое Марта!
Подарок не забудь,
Перевести на карту.
Целую, милый, будь.
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