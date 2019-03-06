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Шнуров поздравил женщин с 8 марта матерным стихом

17:28, 06 марта 2019
Русский міръ
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Свое произведение музыкант опубликовал в Instagram / spletnik

Свое произведение музыкант опубликовал в Instagram.

Куда уходят бабки? 

Никто не знает ведь. 

Мелькают как их лапки, 

Хотел бы посмотреть? 

Вчера их было много, 

В карманах, на счётах. 

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Манила их дорога, 

Как перелётных птах. 

И вот, покинув гнезда, 

С насиженных уж мест, 

Несутся они к п*здам, 

Бл*дей, подруг, невест. 

Мигрируют мгновенно, 

Глядь, и их нет совсем. 

Карман обыкновенно 

Пустел, но вместе с тем, 

Достал последний чирик, 

Отдал его не глядя. 

Услышал панегирик, - 

Иди работай, дядя! 

Как рыцарь будь в доспехах, 

Карманов нет у лат! 

Ну всё прощай, успехов, 

До следующих зарплат. 

Ах, да! Восьмое Марта! 

Подарок не забудь, 

Перевести на карту. 

Целую, милый, будь.

Как сообщал УНИАН, в Москве избили маму и брата популярного блогера Юрия Дудя.

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Теги: #8 марта#Шнуров