Стала известна причина нападения на мать блогера Юрия Дудя в Москве

Родственников Юрия Дудя избили во время попытки похищения его племянника.

Стала известна причина нападения на мать и брата популярного блогера Юрия Дудя.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как сообщается, родственников Юрия Дудя избили во время попытки похищения его племянника.

"Брат Юрия - Игорь - сейчас разводится со своей женой. Пара не может поделить маленького сына. В то утро отец и бабушка вели мальчика в садик. Как только они вышли из подъезда, у дома показались две машины. Оттуда вышли супруга, отец супруги и трое крепко сбитых подручных. На Анну Степановну и Игоря напали, попытались похитить ребенка. Его удалось отбить", - говорится в сообщении.

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Кроме того, были установлены подозреваемые в нападении на Анну и Игоря Дудя. Это 59-летний московский бизнесмен Геннадий А. и его охранники.

Вместе с ними была дочь предпринимателя - Юля, невестка Дудя.

В ближайшее время полиция допросит их уже в качестве подозреваемых.

Также были установлены машины, на которых скрылись похитители племянника Юры Дудя.

Первая: Mercedes ML, машина тестя, именно туда пытались затащить мальчика.

Вторая: Chevrolet Tahoe - красивый и представительный внедорожник, в котором были охранники бизнесмена.

Сейчас всех их ищет полиция.

Как сообщал УНИАН, в Москве этой осенью избили маму и брата журналиста и блогера Юрия Дудя.