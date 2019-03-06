В Москве избили маму и брата популярного блогера Юрия Дудя

На мать блогера напали еще осенью, однако полиция долгое время отказывалась проводить расследование.

В Москве избили маму и брата журналиста и блогера Юрия Дудя.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Как сообщается, полиция Москвы отказывалась расследовать избиение мамы Юры Дудя. На Анну Степановну и Игоря напали еще осенью - утром, в восемь часов на западе Москвы.

Побили их прямо около дома и, судя по сообщениям полиции, нападавших было несколько.

Сразу после этого Игорь пошёл в полицию и написал заявление. Полиция отказала в возбуждении дела. Спустя несколько дней прокуратура отменила решение полиции.

Сегодня российские правоохранители возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ - побои.

Отметим, что родители Юрий Дудя являются украинцами по национальности. Сам Юрий называет себя украинцем по происхождению и русским человеком - по чувствам и гражданству.

Как сообщал УНИАН, против журналиста Юрия Дудя и ведущей Анастасии Ивлеевой подали иск на 100 миллионов рублей за оскорбление Путина.