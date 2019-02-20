Путин завещал "мочить в сортире": в РФ родители окунули пятиклассника в унитаз
Прокуратура Приморья и департамент образования администрации края расследуют инцидент в городе Большой Камень, где родители учащихся за издевательства над их детьми избили и окунули в унитаз пятиклассника в школьном туалете.
Об этом сообщает «Интерфакс».
"Утром в среду в одной из школ города Большой Камень в Приморье родители нескольких учеников силой завели в туалет пятиклассника и избили его. Так они "проучили" местного хулигана за то, что он систематически издевался над их детьми", - сообщили агентству.
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Насколько серьезно пострадал школьник неизвестно. Отмечается, что родители неоднократно обращались с заявлениями в полицию и администрацию школы с требованием оградить их детей от хулиганских выходок пятиклассника.
По данным Deita.ru, пятиклассник приходит на занятия с ножом, издевается над детьми и портит их вещи, устраивает драки. Агентство отмечает, что родители мальчика лишены родительских прав, он воспитывается бабушкой. Ранее, по их данным, пятиклассник сильно ударил в живот одноклассницу, в результате чего она оказалась в больнице с подозрением на разрыв селезенки, ей требуется операция.
По факту инцидента прокуратура проводит проверку.