В России оштрафовали учившего лайкать мемы активиста

Против Ибрагимова дали показания студенты первого курса юридического факультета Челябинского государственного университета, которых сотрудники правоохранительных органов просили прослушать лекцию.

В РФ суд оштрафовал активиста движения «Открытая России» Дениса Ибрагимова на 10 тысяч рублей (около 4 тысяч гривень по актуальному курсу) за лекцию «Как лайкать мемы и не сесть в тюрьму».

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Об этом сообщает «ОВД-Инфо». Ибрагимова признали виновным по статье 20.33 КоАП («Осуществление деятельности нежелательной организации»). Открытая онлайн-лекция была посвящена частичной декриминализации 282 статьи УК («Возбуждение ненависти либо вражды») и прошла 28 ноября в одном из офисных центров.

«По мнению обвинения, с помощью правозащитного вебинара про мемы я подрывал основы конституционного строя России и реализовывал деятельность какой-то британской организации, к которой я не имею никакого отношения. Какой урон я нанес свободе слова и обороноспособности страны, мне так и не сказали», - пояснил Ибрагимов изданию.

Против Ибрагимова дали показания студенты первого курса юридического факультета Челябинского государственного университета, которых сотрудники правоохранительных органов просили прослушать лекцию.