Депутат Госдумы РФ решил подурачиться и засунул палец в ухо коллеге (видео)
13:47, 16 ноября 2018Русский міръ
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Кто именно протянул палец к уху Быкова, на записи не видно.
Депутат Госдумы РФ в ходе пленарного заседания засунул палец в ухо коллеге от "Единой России" Олегу Быкову.
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Видеозапись заседания опубликована на сайте нижней палаты российского парламента.
Парламентарии попали в кадр, потому что сидели за выступавшей Надеждой Максимовой. Кто именно протянул палец к уху Быкова, на записи не видно.
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