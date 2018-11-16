Депутат Госдумы РФ решил подурачиться и засунул палец в ухо коллеге (видео)

Кто именно протянул палец к уху Быкова, на записи не видно.

Депутат Госдумы РФ в ходе пленарного заседания засунул палец в ухо коллеге от "Единой России" Олегу Быкову. Читайте такжеВ российской Госдуме предложили запретить сайты и приложения для знакомств Видеозапись заседания опубликована на сайте нижней палаты российского парламента. Парламентарии попали в кадр, потому что сидели за выступавшей Надеждой Максимовой. Кто именно протянул палец к уху Быкова, на записи не видно.

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