С юбилеем: под питерским «мостом глупости» застряла уже 150-я «Газель» (фото, видео)

10:09, 28 мая 2018
Русский міръ
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Питерский "мост глупости" нашел очередную жертву / vk.com - ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Об этом сообщается в одном из петербургских пабликов в соцсети «Вконтакте», посвященном городским происшествиям.

Данная «Газель» – уже 150-й автомобиль, водитель которого «поверил в себя», и поехал под мост, несмотря на наличие на нем предупреждающего баннера. Местные активисты в связи с инцидентом украсили мост «к юбилею».

vk.com - ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

14 мая сообщалось о 149 автомобиле, застрявшем под мостом.  Тогда водитель «Газели» также проигнорировал либо не заметил предостережения о том, что мост является низким, и попытался проехать под ним, в следствие чего у автомобиля отвалился кузов. 

Впервые информация о подобного рода ДТП появилась в Интернете 7 марта 2017 года. "Мост глупости" стал популярным в соцсетях, поскольку водители регулярно игнорируют предупреждения и безуспешно пытаются проехать под ним.

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Теги: #мост#Россия