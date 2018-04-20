Маркетинг 80-го уровня: в России начали продавать растительное масло с названием "Новичок" (видео)
15:10, 20 апреля 2018Русский міръ
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Производитель говорит, что вдохновился после резонансного отравления.
Растительное масло на честь отравление агента Сергея Скрипаля начали производить в России.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Предприниматель из Ярославля вышел на рынок с торговой маркой "Новичок", нервно-паралитическим веществом с таким названием, которым по данным британского следствия, был отравлен в Лондоне агент Скрипаль и его дочь Юлия.
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Производитель масла не скрывает, что на создание продукта его вдохновила эта история и на презентационном видео хвастается: "Был бы Скрипач, а "Новичок" найдется".
Как сообщал УНИАН, недавно вице-спикер Госдумы посоветовал россиянам вместо американских лекарств пить "Боярышник".
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