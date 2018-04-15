Вице-спикер Госдумы посоветовал россиянам вместо американских лекарств пить "Боярышник"

По мнению депутата, россияне не пострадают от возможного запрета на ввоз медикаментов из "вражеских" стран, ведь у них есть "Боярышник".

Вице-спикер Государственной думы РФ Петр Толстой предлагает заваривать кору дуба и пить настойку боярышника вместо американских лекарств. Так он ответил в эфире канала «Россия-1» на вопрос о том, пострадают ли россияне от возможного запрета на ввоз медикаментов из стран, которые поддержали американские санкции против России.

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Как передает Радио Свобода, политику Борису Надеждину, который заявил, что из-за проблем со здоровьем он вынужден принимать препараты из стран «вероятного противника», Толстой предложил «сплевывать» эти лекарства. Позже в разговоре с радио «Говорит Москва» Толстой заявил, что это была такая шутка.

Накануне в Госдуму России был внесен законопроект, который предусматривает ответ на новые санкции США. Среди мер, которые планирует ввести Россия, является запрет на импорт американских лекарств.

Как сообщал УНИАН, поставщик метанола для "Боярышника", который убил 76 человек в России, отделался штрафом.