Пытали раскаленной кочергой: в РФ хозяева автомойки держали в рабстве приехавшего на заработки беларуса

Побои и пытки начались в феврале, когда «хозяева» Николая напились и избили его, прижигали раскаленной кочергой. В другой раз они использовали раскаленный нож, и от боли мужчина потерял сознание.

Житель Белоруссии рассказал об издевательствах и пытках, которые пережил, работая в российском городе Сочи. Мужчину пытали раскаленной кочергой и ножом.

Об этом сообщается в паблике общественного движения «Альтернатива» на странице в соцсети.

Читайте также"Били и связывали проволокой, а затем задушили": раскрыто жестокое убийство семейной пары пенсионеров под Киевом

Освобожденный 43-летний мужчина по имени Николай рассказал, что собирался заработать на курорте денег для лечения пожилой матери от онкологического заболевания.

Сначала он работал на пригородной стройке, а потом ему предложили перейти на автомойку, находящуюся на территории санатория «Парус». Мужчина занимался ремонтными работами, строил заборы, ремонтировал дороги и выполнял другие поручения. У мужчины отобрали паспорт и не платили зарплату.

Побои и пытки начались в феврале, когда «хозяева» Николая напились и избили его, прижигали раскаленной кочергой. В другой раз они использовали раскаленный нож, и от боли мужчина потерял сознание. Волонтеры сняли на фото следы от ожогов, оставшиеся на ногах пострадавшего.

Как сообщал УНИАН, ранее российского предпринимателя до смерти запытали в СИЗО. У мужчины был сломан позвоночник, во рту следы от кипятильника.