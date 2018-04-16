"Позвоночник сломан, следы от кипятильника во рту": российского предпринимателя до смерти запытали в СИЗО

Арестованного пытали, насиловали, а затем задушили. На его теле были обнаружены резаные и колотые раны, во рту — метки от электротравмы, кроме того, у него был сломан позвоночник.

Российского предпринимателя Валерия Пшеничного, фигурировавшего в деле о хищениях у Минобороны РФ при строительстве подводной лодки изнасиловали и задушили в петербургском следственном изоляторе.

Его смерть выдали за попытку покончить с собой, пишет «Новая газета».

Как сообщает издание, инженер Валерий Пшеничный скончался 5 февраля после следственных действий. В тот день конвойный петербургского СИЗО №4 обнаружил его повешенным на шнурке от капюшона длиной 40 сантиметров. Сотрудники изолятора выдали случившееся за самоубийство.

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Проведенная в феврале-марте судебно-медицинская экспертиза показала, что Пшеничный не покончил с собой, а скончался в результате телесных повреждений. Арестованного пытали, насиловали, а затем задушили. На его теле были обнаружены резаные и колотые раны, во рту — метки от электротравмы, кроме того, у него был сломан позвоночник.

Причина, по которой над инженером так издевались в СИЗО, так и осталась неясной. Но перед смертью, как пишет «Новая газета», он успел передать жене три записки с просьбой никому ничего не платить.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве зверски убили активиста. На теле погибшего были многочисленные гематомы. По данным издания, смерть наступила в результате нанесения тяжких телесных повреждений. В частности, на лице активиста были заметны следы ударов, которые могли нанести посторонними предметами.