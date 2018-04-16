В Крыму ритуально сожгли фото Трампа, Мэй и Макрона и порадовались "падению демократии" (видео)

12:13, 16 апреля 2018
Русский міръ
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Об этом сообщил  псевдодепутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

"Сегодняшняя акция в Симферополе показала, что угодливо заглядывать им в рот никто не будет, а международное право и западная демократия с каждым днем теряет рейтинги в глазах крымской молодежи», - написал Бальбек.

Акция стала «ответом» на ракетный удар, нанесенный объединенными силами по Сирии.

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Теги: #Крым#Сирия