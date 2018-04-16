В Крыму ритуально сожгли фото Трампа, Мэй и Макрона и порадовались "падению демократии" (видео)
12:13, 16 апреля 2018Русский міръ
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Акция стала «ответом» на ракетный удар, нанесенный объединенными силами по Сирии.
На центральной площади в оккупированном Симферополе сожгли портреты Терезы Мэй, Дональда Трампа и Эммануэля Макрона.
Об этом сообщил псевдодепутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
"Сегодняшняя акция в Симферополе показала, что угодливо заглядывать им в рот никто не будет, а международное право и западная демократия с каждым днем теряет рейтинги в глазах крымской молодежи», - написал Бальбек.
Акция стала «ответом» на ракетный удар, нанесенный объединенными силами по Сирии.
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