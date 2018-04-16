Джонсон: ракетные удары по Сирии были абсолютно правильными

11:56, 16 апреля 2018
Мир
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Борис Джонсон / фото REUTERS

Об этом он сказал в понедельник перед заседанием глав МИД Евросоюза в Люксембурге, пишет Европейская правда.

"Глядя на изображение того, что случилось в Думе 7 апреля, можно увидеть, что действия, которые были совершены Францией, Соединенным Королевством и США в виде откалиброванных и пропорциональных ударов по химическим мощностям Асада, были абсолютно правильными. Абсолютно правильными для Британии и правильными для мира", - заявил Джонсон.

Британский министр поблагодарил за мощную международную поддержку, которую получили действия Великобритании, Франции и США, и отметил, что удары не изменили ход войны в Сирии.

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"Очень важно подчеркнуть, что это не было попыткой изменить ход войны в Сирии, осуществить смену режима или избавиться от Башара Асада. Я боюсь, что война в Сирии будет дальше идти своим ужасным путем. Но таким образом мир сказал: с нас довольно применения химического оружия", - заявил Джонсон.

Напомним, утром 14 апреля США, Франция и Великобритания выпустили 105 ракет по трем военным объектам в Сирии. Объектами для ударов стали научно-исследовательский комплекс в Дамаске, который связывают с производством химического и биологического оружия, и две цели вблизи города Хомс.

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Теги: #Борис Джонсон#ракетный удар по Сирии#режим Башара Асада