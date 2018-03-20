На выборах Путина россиянка 20 минут пускала пузыри в кабинке для голосования (видео)

Пускать кого-либо в кабинку девушка отказывалась, заявляя, что нарушают ее право на тайну голосования.

В Санкт-Петербурге во время выборов президента 18 марта на одном из избирательных участков пускали мыльные пузыри. Пузыри запускала девушка из кабинки для голосования.

Как пишет Meduza, пускать кого-либо в кабинку девушка отказывалась, заявляя, что нарушают ее право на тайну голосования. Она вышла лишь примерно через 20 минут - когда закончилась банка раствора для мыльных пузырей. Присутствовавшим на участке мыльные пузыри понравились. Очевидец поделился с изданием видеозаписью происходившего.

Как сообщал УНИАН, в день выборов Путина российский юморист устроил акцию "пипл хавает" - съел свой бюллетень.