На выборах Путина россиянка 20 минут пускала пузыри в кабинке для голосования (видео)

13:00, 20 марта 2018
Русский міръ
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Владимир Путин / REUTERS

Как пишет Meduza, пускать кого-либо в кабинку девушка отказывалась, заявляя, что нарушают ее право на тайну голосования. Она вышла лишь примерно через 20 минут - когда закончилась банка раствора для мыльных пузырей. Присутствовавшим на участке мыльные пузыри понравились. Очевидец поделился с изданием видеозаписью происходившего.

Как сообщал УНИАН, в день выборов Путина российский юморист устроил акцию "пипл хавает" - съел свой бюллетень.

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Новость в сюжете: Выборы Путина
Теги: #Путин#самый большой мыльный пузырь