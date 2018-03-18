Российский юморист устроил акцию "пипл хавает" - съел свой бюллетень (видео)

19:32, 18 марта 2018
Русский міръ
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"Акция перформанс "Пипл хавает". Когда власть считает, что народу можно подсовывать любых клоунов вместо кандидатов, единственный выход довести этот цирк до абсурда: мы схаваем любых кандидатов и любые инициативы", - так он описал мотив своего поступка.

Как сообщал УНИАН, ранее Дима Билан похвастался бизнес-джетом, на котором летал голосовать.

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Теги: #выборы президента РФ