Российский юморист устроил акцию "пипл хавает" - съел свой бюллетень (видео)

Россиянин откусил кусок избирательного бюллетеня и съел, сняв это на видео.

Блогер-юморист из Омска Андрей Свириденко в день выборов Путина снял видео, на котором он ест свой избирательный бюллетень.

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"Акция перформанс "Пипл хавает". Когда власть считает, что народу можно подсовывать любых клоунов вместо кандидатов, единственный выход довести этот цирк до абсурда: мы схаваем любых кандидатов и любые инициативы", - так он описал мотив своего поступка.

Как сообщал УНИАН, ранее Дима Билан похвастался бизнес-джетом, на котором летал голосовать.