В Кривом Роге накрыли онлайн-порностудии с миллионными доходами (фото, видео)

Организаторов онлайн-порностудий было четверо - 32-летний мужчина и три женщины в возрасте от 23 до 27 лет.

В Кривом Роге Днепропетровской области работники управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми областной полиции ликвидировали онлайн-порностудии с ежемесячным доходом организаторов 3 млн грн.

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Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации полиции. Отмечается, что организаторов было четверо - 32-летний мужчина и три женщины в возрасте от 23 до 27 лет.

«Мужчина арендовал три квартиры и обустроил их под порностудии. Женщины занимались вербовкой молодых девушек – размещали объявления в соцсетях и на досках объявлений. Потом приглашали женщин в вербовочный центр на собеседование. Лучших допускали к работе в порностудиях», - говорится в сообщении. Полицейские установили 25 девушек, которые в режиме онлайн общались с клиентами и транслировали видео порнографического характера.

18 ноября в трех порностудиях и вербовочном центре правоохранители провели обыски. Было изъято около 100 тыс. грн, $2 тыс. наличности, 15 компьютеров, 10 вебкамер и другие вещественные доказательства.

По данным фактам открыто уголовное производство по ст. 301 Уголовного кодекса ("ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов").

В настоящее время трем лицам вручены уведомления о подозрении, в отношении четвертого фигуранта собирается доказательная база. В Индустриальном районном суде города Днепр решается вопрос об избрании им меры пресечения.