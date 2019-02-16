В Одессе разоблачена онлайн-порностудия

Открыто уголовное производство по ст. 301 Уголовного кодекса ("изготовление и распространение видеопродукции порнографического характера").

В Одессе правоохранители пресекли работу студии, которая транслировала порнографический контент через интернет.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, накануне разоблачена группа лиц, которые на территории Одесской области, с помощью сети интернет, организовали изготовление и распространение видеопродукции порнографичного характера.

В частности, участники группировки подыскали помещения и обустроили его видеокамерами, с помощью которых осуществлялось прямое транслирование на специально созданный сайт.

«На этом сайте за денежное вознаграждение, которое злоумышленники получали с помощью электронного «кошелька», они транслировали половые акты в режиме реального времени», - сообщили в главке.

Во время проведения соответствующих процессуальных мероприятий установлено место изготовления видеопродукции порнографического характера. Также проведены обыски, во время которых обнаружены и изъяты электронные устройства и техника, подтверждающие преступную деятельность.

Открыто уголовное производство по ст. 301 Уголовного кодекса ("изготовление и распространение видеопродукции порнографического характера").

Спецоперация проводилась работниками управления по борьбе с торговлей людьми, регионального главка Нацполиции, следователями Хмельницкого отделения полиции (Малиновский район Одессы) под процессуальным руководством прокуратуры № 2 Одессы.

В настоящее время продолжаются следственные действия.