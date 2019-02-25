В Киеве задержали организатора детской порностудии (видео)

От преступной деятельности злоумышленника пострадали пять несовершеннолетних.

В Киеве правоохранители задержали организатора детской порностудии.

Как сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции, в рамках сотрудничества с Национальным уголовным агентством Великобритании (NCA) сотрудниками Департамента киберполиции проводились мероприятия по проверке информации о существовании на территории Украины детской порностудии.

По результатам проверки детективами следственного управления полиции в Полтавской области было начато уголовное производство по части 4 статьи 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.

В результате досудебного расследования полицейские установили и задокументировали преступную деятельность 51-летнего мужчины. Злоумышленник, прикрываясь деятельностью профессионального фотографа, подыскивал несовершеннолетних лиц женского пола, входил с ними в доверительные отношения, а через некоторый промежуток времени склонял их к половому сношению с ним и его 22-летним подельником. Отснятый материал злоумышленник за денежные средства сбывал через сеть интернет в страны Европейского Союза, Азии и стран Америки.

За половые отношения с несовершеннолетними и участие их в порносъемках злоумышленник платил детям от 500 до полутора тысяч гривен.

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Правоохранителями проведены санкционированные обыски по месту жительства и укрывательства всех лиц, причастных к изготовлению и распространению детской порнографии.

Полицейские изъяли учебники по неврологии раннего детского возраста, подростковой психиатрии, поведению подростков, фотопленки, фотокамеры, записные книжки, платежки о перечислении организатору денежных средств от гражданина другого государства, банковские карточки, металлические цепи, аппаратуру для проведения съемок и деньги.

Кроме того, по месту жительства старшего мужчины полицейские обнаружили двух несовершеннолетних девушек, в отношении которых фигурант готовился совершить развратные действия.

Правоохранителями установлено, что от преступной деятельности задержанного пострадали пять несовершеннолетних.

Злоумышленник задержан, продолжаются мероприятия по установлению малолетних и несовершеннолетних детей, которые подвергались сексуальной эксплуатации.

В Нацполиции заметили, что информация о преступной деятельности задержанного попала в средства массовой информации, и он успел уничтожить часть доказательств.