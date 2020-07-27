Ароматное и сочное овощное рагу: как приготовить вкусное блюдо

Готовить рагу можно как с самих только овощей, так и с мясом или грибами.

Овощное рагу – довольно популярное блюдо. И не зря, ведь овощное рагу вкусное, нежное и не требует особых кулинарных навыков.

Готовят это блюдо из любых овощей: картофеля, кабачков, помидоров, тыквы, фасоли, свеклы. В сочетании с ароматной зеленью и приправами получается очень аппетитный гарнир или самостоятельное постное блюдо.

Овощное рагу с картофелем и баклажанами

Баклажаны - 500 г

Картофель - 400 г

Болгарский перец - 300 г

Лук - 100 г

Морковь - 150 г

Фасоль стручковая зеленая - 200 г

Помидоры - 250 г

Чеснок - 2 зубч.

Растительное масло - 40 мл

Соль - по вкусу

Сахар - 1 десерт.л.

Перец черный молотый - по вкусу

Зелень - по вкусу

Картофель, морковь, лук и чеснок почистить. Болгарский перец разрезать пополам, удалить плодоножки и семена, фасоль нарезать на кусочки небольшого размера.

Лук нашинковать кубиками среднего размера, морковь натереть на крупной терке, а болгарский перец нарезать крупными кубиками.

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Готовить рагу лучше в кастрюле с толстым дном и краями. Разогреть в ней масло, отправить лук и морковь обжаривать на сильном огне, непрерывно перемешивая.

Через минуту-две добавить болгарский перец. Обжаривать овощи еще около минуты, помешивая.

Помидоры нарезать крупными кубиками (по желанию с помидоров можно снять кожицу). Добавить одну столовую ложку томатной пасты или помидорного пюре, а также щепотку сахара. Посолить, все тщательно перемешать. Оставить тушиться на среднем огне около 5 минут.

Тем временем подготовить баклажаны. Залить нарезанные крупными кубиками синенькие соленой водой и оставить на некоторое время вымачивать. Слить воду, а баклажаны слегка отжать руками от лишней жидкости.

Бросить в кастрюлю баклажаны и фасоль. Добавить нарезанный маленькими кубиками картофель, все перемешать, при необходимости досолить. Накрыть кастрюлю крышкой, огонь убавить до минимума и оставить овощи тушиться до готовности картофеля (около 15-20 минут). Иногда открывать крышку и аккуратно перемешивать рагу. Если жидкости от овощей мало, то нужно добавить немного кипятка.

Посыпать блюдо мелко нарезанной зеленью и чесноком, пропущенным через пресс или нарубленным от руки. Хорошо перемешать, закрыть кастрюлю крышкой, снять рагу с огня и дать настояться не менее 5 минут.

Готовое блюдо посыпать душистым перцем или острым молотым Чили.

Овощное рагу с грибами

Баклажаны - 2 шт.

Кабачки - 2 шт.

Лук - 4 шт.

Помидоры черри - 8 шт.

Шампиньоны - 8 шт.

Чеснок - 3 зубч.

Зелень кинзы - 3 г

Бульон - 1 ст.

Помидоры сушеные - 1 г

Болгарский перец - 1 г

Перец острый молотый - 0,5 ч.л.

Укроп - 1 ч.л.

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Растительное масло - 2 ст.л.

Баклажаны почистить, порезать кружочками толщиной в 3 мм, сложить в миску и посолить. Оставить их на 20 минут, чтобы избавиться от горечи.

Лук порезать кубиками. Морковь натереть на крупной терке. Кабачки порезать большими кубиками. Болгарский перец нарезать небольшими кубиками. Шампиньоны порезать тонкими пластинами. Помидоры перемолоть миксером. Чеснок выдавить через чесночницу.

Баклажаны обжарить на масле с двух сторон и сложить их в казан. Выложить к баклажанам кабачки.

На этом же масле обжарить три четверти лука, затем выложить морковь, также обжарить. Добавить болгарский перец, обжарить. Добавить перемолотые томаты. Все обжарить. Добавить приправы. Выложить обжарку в казан.

На сковороде обжарить оставшийся лук, затем выложить к луку шампиньоны и обжарить.

Выложить все в казан, добавить бульон и тушить под крышкой 20 минут. Затем добавить чеснок и порезанную кинзу. Все перемешать. Проверить на соль, перец.

Выключить огонь и дать рагу настояться н 15-20хвили. После чего можно подавать овощное рагу к столу.

Овощное рагу с курицей и капустой

Куриные грудки - 100 г

Капуста белокочанная - 100 г

Морковь - 60 г

Лук репчатый - 40 г

Зеленый горошек - 60 г

Растительное масло - 60 г

Соль - по вкусу

Петрушка - по вкусу

Картофель - 1 шт.

Нарезать лук. Кубиком нарезать картофель и морковь, а капусту – соломкой.

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Куриное мясо также нарезать кусочками, равными по размеру нарезке овощей.

Обжарьте все ингредиенты в сотейнике на разогретом масле: сначала положить лук, добавить морковь и картофель, затем капусту, тушить под крышкой, чтобы капуста обмякла. Добавить куриное мясо, перемешать, посолить. В конце добавить горошек. Тушить до его готовности – около 5 минут.

Подавать овощное рагу с курицей горячим, посыпав зеленью петрушки.

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