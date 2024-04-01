Руккола содержит мало калорий и обладает очень ярким вкусом.

Существует очень много вариантов листовой зелени, но руккола выделяется среди них своим оригинальным острым вкусом. Портал bhg.com рассказывает, в чем особенность и польза этой зелени, как ее хранить и использовать, а также чем заменить, если вас не устраивает ее вкус.

Что такое руккола?

По внешнему виду листьев многие предполагают, что руккола относится к семейству салатов. Однако на самом деле это капуста (крестоцветный овощ) – как цветная капуста, брокколи или брюссельская. Руккола содержит мало калорий, поскольку на 92% состоит из воды. Также она является хорошим источником витамина К, укрепляющего кости. Она также содержит витамины А, С, фолиевую кислоту, калий и кальций.

Какая на вкус руккола и чем ее заменить

Руккола – это один из ингредиентов, который всегда будет чувствоваться в блюде. В отличие от другой листовой зелени с мягким вкусом, такой как шпинат или айсберг, руккола обладает ярким вкусом. Он острый, пряный и слегка ореховый. Если вкус рукколы вам не нравится, то в блюде ее можно заменить на кресс-салат, молодой шпинат, смесь зелени, салат ромэн или зелень одуванчика.

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Как хранить рукколу

Оптимальное место для хранения рукколы, как и любой листовой зелени: ящик для хранения продуктов с высокой влажностью в холодильнике. Если листья были предварительно вымыты и помещены в пакет, храните их там. В противном случае промокните рукколу насухо, свободно оберните сверток сухими бумажными полотенцами и поместите в пакет для продуктов или пакет с застежкой-молнией.

Излишняя влага ускоряет порчу, поэтому постарайтесь вымыть рукколу непосредственно перед ее использованием. Также лучше использовать рукколу в течение 5 дней после покупки зелени.

Как использовать рукколу в рецептах

Оригинальный вкус рукколы придаст изюминку многим блюдам. Так, рукколу хорошо использовать как дополнение к блюдам из мяса, в соусе песто, в салатах, как компонент сэндвичей или бургеров, и даже добавлять в суп или пасту. При этом термическая обработка рукколы немного снизит интенсивность ее вкуса.

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