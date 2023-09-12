Маринованные огурцы - сладкие, хрустящие, с горчицей - не уступают традиционным рецептам с пряностями или кетчупом. Скажем даже больше - они получаются более хрустящими и ароматными. Попробуйте, и убедитесь сами.
- Огурцы с горчицей в зернах со стерилизацией
- Консервированные огурцы с горчицей
- Огурцы с лимонной кислотой и горчицей
- Малосольные огурцы с горчицей и уксусом
- Малосольные огурцы с горчицей без уксуса
Огурцы с горчицей в зернах со стерилизацией
Большинство рецептов огурцов с горчицей в зернах готовят без стерилизации, но стерилизованные готовить проще.
Ингредиенты (на 1 л):
- огурцы (можно взять корнишоны);
- 2 чайные ложки горчицы в зернах;
- 6 чайных ложек сахара;
- 2 чайные ложки соли;
- 5 столовых ложек уксуса (9%);
- 1 столовая ложка измельченного лука;
- 2 столовые ложки укропа.
Помойте и намочите огурцы на 2 часа.
Совет: во всех рецептах маринования огурцы следует замачивать в воде как минимум на 2 часа - овощи напитаются влагой и не будут морщиться в маринаде.
Выложите в банку укроп, лук, соль, сахар, горчицу. Овощи помойте, срежьте "попки" и также уложите в банки. Добавьте уксус, налейте кипяток. Прикройте крышками, поставьте в кастрюлю. Налейте в нее горячую воду - она должна доходить до плечиков банок, поставьте на огонь. Дайте воде в кастрюле закипеть. Простерилизуйте 5 минут, достаньте и закатайте. Переверните, укутайте, оставьте, чтобы полностью охладились.
Консервированные огурцы с горчицей
Рецепт для тех, кто по какой-то причине не любит стерилизации.
Ингредиенты (на 1 л):
- огурцы;
- 1 столовая ложка соли;
- 1 столовая ложка горчицы в порошке;
- 1 столовая ложка сахара;
- 1,5 столовой ложки уксуса (9%);
- 3-4 штуки душистого перца горошком;
- 5-7 штук черного перца горошком;
- 1 лавровый лист;
- 1 лист вишни;
- 3-4 зубка чеснока;
- несколько кусочков с черешками листа хрена;
- зонтик и несколько веточек укропа.
Замочите огурцы, помойте. Положите в банку лист хрена, укроп, листья вишни и лавровый лист, чеснок и перец. Уложите огурцы, залейте кипятком, оставьте на 5 минут и слейте эту воду в кастрюлю. Огурцы залейте другим кипятком и оставьте на 5 минут. Положите в кастрюлю со слитым кипятком соль, сахар, поставьте на огонь и закипятите. Слейте воду с огурцов, добавьте уксус, горчицу, залейте приготовленным рассолом, закатайте. Переверните банки на 20 минут, укутывать не нужно.
Огурцы с лимонной кислотой и горчицей
Этот рецепт маринованных огурцов - без уксуса, вместо него идет лимонная кислота.
На 1 литровую банку:
- огурцы;
- 1/2 литра воды;
- 1/2 ч. л. кислоты лимонной;
- 5 чайных ложек сахара;
- 3 чайные ложки соли;
- 2 чайные ложки зерен горчицы;
- 2 зубка чеснока;
- 1 зонтик укропа;
- 5 штук перца душистого горошком;
- 5 штук перца черного горошком;
- 1 лавровый лист;
- 3 штуки гвоздики;
- 3 листа смородины.
Положите в банку перец, чеснок, гвоздику, листья сосмородины, вишни, укроп, лавровый лист. Уложите огурцы, залейте кипятком на 5 минут и слейте воду с банок в кастрюлю. Всыпьте оль, сахар, горчицу, закипятите и дайте прокипеть 2 минуты. Добавьте лимонную кислоту, перемешайте. Залейте рассолом огурцы, закатайте. Переверните, укутайте и оставьте до полного охлаждения.
Малосольные огурцы с горчицей и уксусом
С горчицей получаются отличные не только маринованные, но и малосольные огурцы. Они будут готовы через 2 суток.
На 1 л:
- 0,5 килограмм огурцов;
- 3 зубка чеснока;
- 0,5 чайной ложки уксуса;
- 0,5 чайной ложки горчичного порошка;
- 2 шт. зонтиков укропа;
- 1/3 ч. л. зерен кориандра;
- 0,5 л воды;
- 0,5 чайной ложки соли.
Замочите огурцы, помойте и срежьте "попки". Положите в банку, сверху выложите чеснок, нарезанный укроп, кориандр. Соедините воду и соль, закипятите, добавьте горчицу и уксус, перемешайте. Налейте в банку с огурцами. Дайте остыть, поставьте в холодильник на 2 суток.
Малосольные огурцы с горчицей без уксуса
Такие огурцы готовятся без уксуса и с горчицей в зернах. Подождать придется 3 дня, но они того стоят.
На 1 л:
- 500-700 граммов огурцов;
- 3 веточки укропа;
- 2 листка вишни;
- 1 лавровый лист;
- 2 зубчика чеснока;
- 1/2 луковицы;
- 1/4 штуки сладкого перца;
- 1 чайная ложка горчицы в зернах;
- 1 чайная ложка кориандра в зернах;
- 1 столовая ложка соли;
- 8 горошин черного перца;
- 0,5 литра воды.
Положите в банку укроп, листья вишни, лавровый лист, чеснок, лук полукольцами. Срежьте "попки" у огурцов, уложите в банку, добавьте перец соломкой. Положите горчицу, кориандр, соль и перец. Залейте в банку кипяток, прикройте крышкой и встряхните. Поставьте в миску, оставьте на 24 часа, после поставьте в холодильник еще на 2 суток.
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