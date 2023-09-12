Малосольные или консервированные огурцы с горчицей - в порошке или зернах, с уксусом или без - 5 рецептов, которые нужно успеть попробовать.

Маринованные огурцы - сладкие, хрустящие, с горчицей - не уступают традиционным рецептам с пряностями или кетчупом. Скажем даже больше - они получаются более хрустящими и ароматными. Попробуйте, и убедитесь сами.

Огурцы с горчицей в зернах со стерилизацией

Большинство рецептов огурцов с горчицей в зернах готовят без стерилизации, но стерилизованные готовить проще.

Ингредиенты (на 1 л):

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огурцы (можно взять корнишоны);

2 чайные ложки горчицы в зернах;

6 чайных ложек сахара;

2 чайные ложки соли;

5 столовых ложек уксуса (9%);

1 столовая ложка измельченного лука;

2 столовые ложки укропа.

Помойте и намочите огурцы на 2 часа.

Совет: во всех рецептах маринования огурцы следует замачивать в воде как минимум на 2 часа - овощи напитаются влагой и не будут морщиться в маринаде.

Выложите в банку укроп, лук, соль, сахар, горчицу. Овощи помойте, срежьте "попки" и также уложите в банки. Добавьте уксус, налейте кипяток. Прикройте крышками, поставьте в кастрюлю. Налейте в нее горячую воду - она должна доходить до плечиков банок, поставьте на огонь. Дайте воде в кастрюле закипеть. Простерилизуйте 5 минут, достаньте и закатайте. Переверните, укутайте, оставьте, чтобы полностью охладились.

Консервированные огурцы с горчицей

Рецепт для тех, кто по какой-то причине не любит стерилизации.

Ингредиенты (на 1 л):

огурцы;

1 столовая ложка соли;

1 столовая ложка горчицы в порошке;

1 столовая ложка сахара;

1,5 столовой ложки уксуса (9%);

3-4 штуки душистого перца горошком;

5-7 штук черного перца горошком;

1 лавровый лист;

1 лист вишни;

3-4 зубка чеснока;

несколько кусочков с черешками листа хрена;

зонтик и несколько веточек укропа.

Замочите огурцы, помойте. Положите в банку лист хрена, укроп, листья вишни и лавровый лист, чеснок и перец. Уложите огурцы, залейте кипятком, оставьте на 5 минут и слейте эту воду в кастрюлю. Огурцы залейте другим кипятком и оставьте на 5 минут. Положите в кастрюлю со слитым кипятком соль, сахар, поставьте на огонь и закипятите. Слейте воду с огурцов, добавьте уксус, горчицу, залейте приготовленным рассолом, закатайте. Переверните банки на 20 минут, укутывать не нужно.

Огурцы с лимонной кислотой и горчицей

Этот рецепт маринованных огурцов - без уксуса, вместо него идет лимонная кислота.

На 1 литровую банку:

огурцы;

1/2 литра воды;

1/2 ч. л. кислоты лимонной;

5 чайных ложек сахара;

3 чайные ложки соли;

2 чайные ложки зерен горчицы;

2 зубка чеснока;

1 зонтик укропа;

5 штук перца душистого горошком;

5 штук перца черного горошком;

1 лавровый лист;

3 штуки гвоздики;

3 листа смородины.

Положите в банку перец, чеснок, гвоздику, листья сосмородины, вишни, укроп, лавровый лист. Уложите огурцы, залейте кипятком на 5 минут и слейте воду с банок в кастрюлю. Всыпьте оль, сахар, горчицу, закипятите и дайте прокипеть 2 минуты. Добавьте лимонную кислоту, перемешайте. Залейте рассолом огурцы, закатайте. Переверните, укутайте и оставьте до полного охлаждения.

Малосольные огурцы с горчицей и уксусом

С горчицей получаются отличные не только маринованные, но и малосольные огурцы. Они будут готовы через 2 суток.

На 1 л:

0,5 килограмм огурцов;

3 зубка чеснока;

0,5 чайной ложки уксуса;

0,5 чайной ложки горчичного порошка;

2 шт. зонтиков укропа;

1/3 ч. л. зерен кориандра;

0,5 л воды;

0,5 чайной ложки соли.

Замочите огурцы, помойте и срежьте "попки". Положите в банку, сверху выложите чеснок, нарезанный укроп, кориандр. Соедините воду и соль, закипятите, добавьте горчицу и уксус, перемешайте. Налейте в банку с огурцами. Дайте остыть, поставьте в холодильник на 2 суток.

Малосольные огурцы с горчицей без уксуса

Такие огурцы готовятся без уксуса и с горчицей в зернах. Подождать придется 3 дня, но они того стоят.

На 1 л:

500-700 граммов огурцов;

3 веточки укропа;

2 листка вишни;

1 лавровый лист;

2 зубчика чеснока;

1/2 луковицы;

1/4 штуки сладкого перца;

1 чайная ложка горчицы в зернах;

1 чайная ложка кориандра в зернах;

1 столовая ложка соли;

8 горошин черного перца;

0,5 литра воды.

Положите в банку укроп, листья вишни, лавровый лист, чеснок, лук полукольцами. Срежьте "попки" у огурцов, уложите в банку, добавьте перец соломкой. Положите горчицу, кориандр, соль и перец. Залейте в банку кипяток, прикройте крышкой и встряхните. Поставьте в миску, оставьте на 24 часа, после поставьте в холодильник еще на 2 суток.

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