Тушенку можно приготовить практически их любого вида мяса.

Домашняя тушенка - это очень вкусная заготовка, которую можно кушать как самостоятельное блюдо или добавлять ее в супы и гарниры. Сегодня рассмотрим, как приготовить тушенку из говядины, курятины или свинины.

В том, какую часть берут на тушенку, все зависит от вида мяса. Если это свинина - то лучше подойдут задняя часть, шея или ребра. Если у вас говядина, то грудинка, шея и ноги. В них много соединительной части, благодаря чему, они идеально подходят для тушения.

Какое мясо покупать для тушенки из курицы - голени или бедра. В то же время грудку стоит избегать, так как она будет слишком сухой после длительного тушения.

Видео дня

Тушенка из курицы

Этот базовый рецепт можно воспринимать как пробный, чтобы понять, что вам нравится. На основе этой маленькой порции вы можете регулировать специи и ингредиенты на свой вкус. Для приготовления вам нужны:

килограмм курятины (филе, бедра, голени);

две луковицы;

две моркови;

перец горошком;

лавровый лист;

соль по вкусу;

масло растительное.

Курятину нарезаем на кусочки и обжариваем до золотистой корочки. Крупно нарезаем лук и морковь. Добавляем к мясу и тушим до мягкости. Всыпаем специи и заливаем водой, чтоб она покрыла ингредиенты. Готовим под закрытой крышкой на медленном огне около 1,5-2 часов или до готовности. Разливаем по банкам и закатываем.

Сколько тушенки получается из 1 кг мяса? Около 500-600 граммов. Можно ориентироваться на это количество, чтоб рассчитать потребность в банках.

Тушенка из свинины

Домашняя тушенка из свинины в кастрюле готовится достаточно просто. Для этого просто следуйте этой инструкции:

нарезаем свинину на кусочки;

обжариваем ее в сковороде до золотистости;

перекладываем в кастрюлю с нарезанным луком и морковью;

заливаем водой, приправляем по вкусу;

тушим 1,5-2 часа, до готовности;

разложите по банкам, залейте соком из кастрюли и закатайте.

Такую тушенку лучше хранить в холодильнике. Теперь перейдем к блюду с говядиной.

Как и сколько варить тушенку в кастрюле с говядиной

Для этого блюда вам нужны:

килограмм говядины;

две луковицы;

две моркови;

два-три зубчика чеснока;

соль, перец, лавровый лист по вкусу;

1 банка 500 мл для консервации.

Итак, как приготовить тушенку из говядины? Нарезаем мясо на мелкие кусочки по два сантиметра, лук и морковку - на произвольные кусочки. Обжариваем мясо до корочки, добавляем лук и тушим до мягкости. Добавляем мелко порезанный чеснок, специи и заливаем водой так, чтоб покрыло мясо полностью. Доводим до кипения и готовим несколько часов. Перекладываем в банку, которую плотно закрываем крышкой. Затем стерилизуем тушенку в кастрюле с кипящей водой в течение 1 часа.

Ранее УНИАН рассказывал, какая часть курицы самая полезная и что лучше покупать.

Вас также могут заинтересовать новости: