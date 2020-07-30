Ароматное варенье из винограда: как приготовить оригинальный десерт на зиму
Варенье – одни из любимых лакомств взрослых и детей. Среди всего многообразия этой вкусной заготовки на зиму является варенье, приготовленное из винограда.
Для такого варенья используют белый и черный виноград. Делать его можно как с косточками, так и без них. Виноградное варенье получается очень вкусным и ароматным.
Пряное виноградное варенье
- Виноград - 1 кг
- Лимонный сок - 1 шт.
- Вода - 100 мл
- Сахар - 800 г
- Гвоздика - 3 бутончика
- Корица - небольшой кусочек
Из лимонного сока, сахара, воды и пряностей сварить сироп.
Читайте такжеЯгодное лакомство на зиму: рецепты ароматного варенья из черной смородины
Виноград очистить и каждую ягодку наколоть толстой иглой в нескольких местах. Положить ягоды в теплый сироп.
В течение суток варенье несколько раз нагревать до 60-70°С, чтобы ягоды полностью пропитались сиропом и не лопнули во время варки.
На следующий день варенье довести до кипения, выключить и настоять еще сутки.
Затем варенье довести до кипения, уменьшить огонь и, аккуратно помешивая, варить 5-10 минут, пока сироп не загустеет и не приобретет медово-янтарный цвет.
Разложить виноградное варенье по банкам.
Виноградное варенье с миндалем
- Виноград (без косточек) - 1 кг
- Сахар - 600 г
- Миндаль - 100 г
- Вода - 1/3 ст.
- Корица, бадьян, вишневый лист
Нагреть воду до кипения. Положить в нее листья вишни и виноград. Бланшировать в течение 1 минуты. После этого быстро переложить виноград в холодную воду, потом в сито, чтобы стекла вода.
В горячей воде замочить миндаль на 5 минут.
В сотейник налить воду, насыпать сахар и перемешать. Готовить сироп на среднем огне до прозрачности.
В кипящий сироп виноград пересыпать, перемешать и варить на медленном огне 10 минут. Выключить и оставить настаиваться на 8 часов, не накрывая крышкой.
По истечении указанного времени вновь довести варенье до кипения и варить 10 минут. Второй раз оставить варенье настаиваться на 8 часов.
Загустевшее варенье положить на нагрев и добавить орехи. Когда варенье закипит, добавить бадьян, корицу и проваривать 7-10 минут.
Убрать из варенья бадьян и корицу. Разложить варенье в стерилизованные банки и закрыть стерилизованными крышками.
Джем из винограда "Изабелла"
- Виноград - 500 г
- Сахар - 170 г
Виноград сорта "Изабелла" промыть проточной водой и отделить ягоды от веточек.
Сложить ягоды в сотейник, можно немного их размять толкушкой. Накрыть сотейник крышкой и поставить на небольшой огонь. Варить ягоды винограда в течение 10-12 минут, пока не пустят сок. Затем ягоды протереть сквозь сито.
Читайте такжеВкуснейшее печенье с творогом: рецепты ароматной домашней выпечки
В сотейник добавить сахар и перемешать. Варить джем на сильном огне, помешивая. Готовность проверять, капнув немного джема на блюдце. Если капля не растекается – джем готов.
Горячий виноградный джем вылить в предварительно простерилизованные баночки, закрутить крышкой и перевернуть до охлаждения. Хранить его можно в условиях квартиры.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram