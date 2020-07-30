Ароматное варенье из винограда: как приготовить оригинальный десерт на зиму

Виноград является не самой популярной ягодой для консервирования. Однако из него можно сделать очень интересное варенье.

Варенье – одни из любимых лакомств взрослых и детей. Среди всего многообразия этой вкусной заготовки на зиму является варенье, приготовленное из винограда.

Для такого варенья используют белый и черный виноград. Делать его можно как с косточками, так и без них. Виноградное варенье получается очень вкусным и ароматным.

Пряное виноградное варенье

Виноград - 1 кг

Лимонный сок - 1 шт.

Вода - 100 мл

Сахар - 800 г

Гвоздика - 3 бутончика

Корица - небольшой кусочек

Из лимонного сока, сахара, воды и пряностей сварить сироп.

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Виноград очистить и каждую ягодку наколоть толстой иглой в нескольких местах. Положить ягоды в теплый сироп.

В течение суток варенье несколько раз нагревать до 60-70°С, чтобы ягоды полностью пропитались сиропом и не лопнули во время варки.

На следующий день варенье довести до кипения, выключить и настоять еще сутки.

Затем варенье довести до кипения, уменьшить огонь и, аккуратно помешивая, варить 5-10 минут, пока сироп не загустеет и не приобретет медово-янтарный цвет.

Разложить виноградное варенье по банкам.

Виноградное варенье с миндалем

Виноград (без косточек) - 1 кг

Сахар - 600 г

Миндаль - 100 г

Вода - 1/3 ст.

Корица, бадьян, вишневый лист

Нагреть воду до кипения. Положить в нее листья вишни и виноград. Бланшировать в течение 1 минуты. После этого быстро переложить виноград в холодную воду, потом в сито, чтобы стекла вода.

В горячей воде замочить миндаль на 5 минут.

В сотейник налить воду, насыпать сахар и перемешать. Готовить сироп на среднем огне до прозрачности.

В кипящий сироп виноград пересыпать, перемешать и варить на медленном огне 10 минут. Выключить и оставить настаиваться на 8 часов, не накрывая крышкой.

По истечении указанного времени вновь довести варенье до кипения и варить 10 минут. Второй раз оставить варенье настаиваться на 8 часов.

Загустевшее варенье положить на нагрев и добавить орехи. Когда варенье закипит, добавить бадьян, корицу и проваривать 7-10 минут.

Убрать из варенья бадьян и корицу. Разложить варенье в стерилизованные банки и закрыть стерилизованными крышками.

Джем из винограда "Изабелла"

Виноград - 500 г

Сахар - 170 г

Виноград сорта "Изабелла" промыть проточной водой и отделить ягоды от веточек.

Сложить ягоды в сотейник, можно немного их размять толкушкой. Накрыть сотейник крышкой и поставить на небольшой огонь. Варить ягоды винограда в течение 10-12 минут, пока не пустят сок. Затем ягоды протереть сквозь сито.

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В сотейник добавить сахар и перемешать. Варить джем на сильном огне, помешивая. Готовность проверять, капнув немного джема на блюдце. Если капля не растекается – джем готов.

Горячий виноградный джем вылить в предварительно простерилизованные баночки, закрутить крышкой и перевернуть до охлаждения. Хранить его можно в условиях квартиры.

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