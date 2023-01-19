Пирог, который всегда получается: воздушный, пышный, ароматный и неимоверно вкусный. Это все о яблочном пироге. Готовить его можно и зимой для уютного чаепития в холодные вечера, и летом - в качестве десерта к лимонаду.
Яблочный пирог по этому рецепту готовится легко. Ингредиенты для него - самые доступные, а получается он очень вкусным.
Воздушный пирог яблочный - рецепт
Самый вкусный яблочный пирог, тающий во рту, готовим из таких ингредиентов:
- мягкое сливочное масло - 250 г;
- сахар - 200 г;
- ванильный сахар - 1 пакетик;
- крупные яйца - 5 шт;
- мука - 350 г;
- разрыхлитель - 11 г;
- яблоки - 1 кг;
- корица - 2 ч.л.
Как приготовить яблочный пирог? Отправляем в чашу миксера мягкое сливочное масло, сахар и ванильный сахар. Взбиваем до пышного состояния. Удобно это делать насадкой "весло".
Килограмм яблок очистить от кожицы и нарезать кубиками. Пересыпать их корицей.
Когда масло с сахаром взбилось - начинаем добавлять по одному яйца, взбивая каждое около минуты. Всыпаем в тесто щепотку соли.
В отдельной миске смешать муку и разрыхлитель, перемешать. Добавить просеянную муку с разрыхлителем в масляно-яичную основу и размешать до однородности. Выкладываем в тесто подготовленные яблоки и перемешиваем.
Яблочный пирог в духовке можно выпекать просто на противне с пергаментом или в форме. Выпекать пирог следует при температуре 175°C без конвекции около 30 минут. Яблочный пирог должен зарумяниться.
Готовый пирог достать из духовки и дать немного остыть. После этого его можно нарезать на порционные кусочки и посыпать их сахарной пудрой.
Совет: чтобы яблоки не потемнели после нарезки, сбрызните их лимонным соком. Для данного количества яблок достаточно двух столовых ложек.
ВАЖНО: если вы не любите корицу - просто не добавляйте ее. На конечный результат и остальные граммовки это не повлияет.