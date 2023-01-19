Чтобы приготовить такой яблочный пирог, понадобится всего несколько простых ингредиентов и немного времени.

Пирог, который всегда получается: воздушный, пышный, ароматный и неимоверно вкусный. Это все о яблочном пироге. Готовить его можно и зимой для уютного чаепития в холодные вечера, и летом - в качестве десерта к лимонаду.

Яблочный пирог по этому рецепту готовится легко. Ингредиенты для него - самые доступные, а получается он очень вкусным.

Воздушный пирог яблочный - рецепт

Самый вкусный яблочный пирог, тающий во рту, готовим из таких ингредиентов:

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мягкое сливочное масло - 250 г;

сахар - 200 г;

ванильный сахар - 1 пакетик;

крупные яйца - 5 шт;

мука - 350 г;

разрыхлитель - 11 г;

яблоки - 1 кг;

корица - 2 ч.л.

Как приготовить яблочный пирог? Отправляем в чашу миксера мягкое сливочное масло, сахар и ванильный сахар. Взбиваем до пышного состояния. Удобно это делать насадкой "весло".

Килограмм яблок очистить от кожицы и нарезать кубиками. Пересыпать их корицей.

Когда масло с сахаром взбилось - начинаем добавлять по одному яйца, взбивая каждое около минуты. Всыпаем в тесто щепотку соли.

В отдельной миске смешать муку и разрыхлитель, перемешать. Добавить просеянную муку с разрыхлителем в масляно-яичную основу и размешать до однородности. Выкладываем в тесто подготовленные яблоки и перемешиваем.

Яблочный пирог в духовке можно выпекать просто на противне с пергаментом или в форме. Выпекать пирог следует при температуре 175°C без конвекции около 30 минут. Яблочный пирог должен зарумяниться.

Готовый пирог достать из духовки и дать немного остыть. После этого его можно нарезать на порционные кусочки и посыпать их сахарной пудрой.

Совет: чтобы яблоки не потемнели после нарезки, сбрызните их лимонным соком. Для данного количества яблок достаточно двух столовых ложек.

ВАЖНО: если вы не любите корицу - просто не добавляйте ее. На конечный результат и остальные граммовки это не повлияет.

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